Dorp krijgt eerste (ondergrondse) aula VAN DE VELDE UITVAART OPENT UITVAARTCENTRUM IN HOFBOUWSTRAAT JOERI SEYMORTIER

20 juni 2018

02u34 0 Zomergem Begrafenisondernemer Stefan Van de Velde opent dit weekend zijn nieuw uitvaartcentrum met aula in de Hofbouwstraat in Zomergem. Het dorp krijgt daarmee een eerste aula voor burgeruitvaarten. De aula zit helemaal onder de grond en oogt heel modern.

Het was wijlen vader Albert Van de Velde die in het begin van de jaren zestig als begrafenisondernemer begon in de Kerkstraat van Zomergem. De man was eigenlijk meubelmaker, maar toen het in die sector wat moeilijker ging, begon hij doodskisten te maken en opende hij een uitvaartcentrum. Zoon Stefan en zijn vrouw Nathalie Van Overbeke hebben de zaak al een tijd overgenomen en hebben nu een splinternieuw uitvaartcentrum gebouwd.





"Het gebouw in de Kerkstraat is nooit onze eigendom geweest", doet Stefan Van de Velde zijn verhaal. "De sector van de uitvaart evolueert snel, en we moesten echt vernieuwen en meespringen op de trein van de toekomst. In Zomergem is er vandaag nog geen aula voor mensen die liever niet in de kerk begraven worden. Je moet al snel naar het crematorium van Lochristi voor zo'n uitvaart, en dat is voor de mensen van Zomergem best wel een heel eind. In ons nieuw uitvaartcentrum hebben we ondergronds een aula gebouwd, waar tot 150 mensen binnen kunnen. Daar kan een zeer persoonlijk afscheid geregeld worden. Nabestaanden kunnen muziek kiezen, teksten samenstellen, en foto's of filmpjes laten projecteren. Vaak intiemer en persoonlijker dan de klassieke uitvaarten, en daar is toch steeds meer vraag naar."





Vandaag zijn nog altijd zeventig procent van de uitvaarten die Van de Velde verzorgt in de kerk of in de oude kapel van het klooster. "Met de komst van een aula in eigen dorp, zal dat cijfer wellicht veranderen", zeggen Stefan en Nathalie. "Deze nieuwbouw is zeker niet gezet om een pak meer uitvaarten te kunnen doen. We hebben een team trouwe helpers, maar wij willen de nabestaanden in de week van het overlijden toch nog altijd zo veel mogelijk zelf en persoonlijk begeleiden."





Een troef die Van de Velde Uitvaart altijd al gehad heeft, is de eigen keuken voor rouwmaaltijden. "Daar zijn we voor gekend en dat willen we ook in de Hofbouwstraat blijven doen", zegt Nathalie. "Ik sta zelf achter de kookpotten. Vanaf nu wel vanuit een professionele keuken. We hebben in ons uitvaartcentrum een zaal waar honderd mensen kunnen eten, of waar een rouwreceptie kan georganiseerd worden. Een nieuwigheid die ook steeds meer gevraagd wordt."





Je kan het nieuwe uitvaartcentrum in de Hofbouwstraat 10b dit weekend ook achter de schermen bezoeken. Op zaterdag 23 juni van 14 tot 20 uur en op zondag 24 juni van 10 tot 18 uur.