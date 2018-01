Diamanten liefde langs Schipdonkkanaal 02u36 0 Foto Joeri Seymortier

Leopold Saelens en Noëli Van De Walle uit Stoktevijver, langs het Schipdonkkanaal in Zomergem zijn zestig jaar getrouwd. Hun diamanten huwelijk werd bekroond met twee dochters, vier kleinkinderen, twee achterkleinkinderen en nummertje drie is op komst. Leopold legt graag een kaartje in het parochiaal centrum of in Ronsele. Hij heeft ook nog een grote moestuin waar hij heel wat uren werkt. Noëli verwerkt de groenten nog elke dag tot een verse maaltijd en onderhoudt haar woning nog vol trots volledig zelf.





