Diamanten huwelijk voor Maurits en Julienne 14 augustus 2018

Maurits van Landeghem en Julienne De Wispelaere uit Zomergem zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten koppel leerde elkaar kennen op een wielerwedstrijd in Zomergem, in 1957. Het koppel woonde eerst in Gent, maar verhuisde snel naar de Zandstraat in Zomergem. Maurits verblijft sinds januari permanent in Ons Zomerheem, waar Julienne hem dagelijks bezoekt. De jubilarissen hebben twee kinderen, Eddy en Ketty. Ze zijn ook de fiere grootouders van vier kleinkinderen en een achterkleinkind.





(JSA)