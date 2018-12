CD&V Lievegem kiest Jeroen Van Acker als fractieleider Anthony Statius

04 december 2018

13u39 1 Zomergem Het partijbestuur van CD&V Lievegem heeft unaniem Jeroen Van Acker (32) voorgesteld als fractieleider in de gemeenteraad. Dat is meteen ook de enige vernieuwing die de CD&V-fractie doorvoert de komende legislatuur.

CD&V Lievegem werd op zondag 14 oktober met 41 procent van de stemmen de grootste partij. Ze leveren 14 van de 29 raadsleden voor de eerste gemeenteraad in Lievegem. Het partijbestuur van CD&V gaat voor verjonging en heeft Jeroen Van Acker voorgesteld als fractievoorzitter. De 32-jarige Jeroen Van Acker geeft les in Deinze en in 2012 deed hij voor de eerste keer mee aan de verkiezingen voor CD&V Lovendegem-Vinderhoute. Daar was hij direct verkozen als gemeenteraadslid.

“De afgelopen zes jaar heb ik veel bijgeleerd en veel mensen leren kennen”, zegt Jeroen. “Ik ben onmiddellijk meegegaan in het fusieverhaal en de gemeenteraadsverkiezingen waren dan ook een grote uitdaging voor mij en voor onze partij. Ik was aangenaam verrast met mijn 958 stemmen en ik stelde me dan ook heel graag kandidaat om de fractie van CD&V Lievegem in goede banen te leiden. Ik hoop dat we de komende legislatuur met alle partijen positief vooruit kunnen denken.”

“Met Jeroen kiezen we voor een jonge en sterke fractievoorzitter”, zegt burgemeester Tony Vermeire. “Hij is één van de sterke stijgers op het vlak van voorkeursstemmen. Naast de vele jaren bestuurservaring telt onze fractie ook heel wat jonge mensen. Christine Claeys, momenteel OCMW-voorzitter van Waarschoot, zal in het bijzonder comité zetelen en hierdoor zal ook Judith De Muynck doorschuiven naar de gemeenteraad.”