Camera aan glasbollen 02 augustus 2018

02u30 0

Zomergem stapt mee in het project van IVM om een verplaatsbare camera in te zetten in de strijd tegen zwerfvuil aan glasbollen.





"IVM wil het sluikstorten en zwerfvuil aanpakken", legt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) uit. "IVM wil voor elke gemeente van haar werkingsgebied een camera aankopen. Naast de aankoop zorgen zij voor het plaatsen en verplaatsen van de camera's, het aanstellen van een GAS-vaststeller, het nakijken van de beelden en de daaruitvolgende administratieve opvolging. IVM zal hiervoor het nodige budget voorzien en proberen zoveel als mogelijk op de OVAM-subsidies beroep doen. Ook wij kregen de vraag om in te stappen. Politie en Gemina adviseerden dit gunstig. De gemeenteraad heeft het licht nu definitief op groen gezet", zegt burgemeester Vermeire nog. (JSA)