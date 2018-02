Burgemeester Vermeire: "Hoezo geen gevaar voor wateroverlast en geen open zicht?" 01 februari 2018

02u49 0 Zomergem Slechts één foto heeft burgemeester Tony Vermeire (CD&V) nodig om de beslissing van minister Schauvliege te kelderen. Zij geeft een milieuvergunning aan een nieuw bedrijf met 80.000 slachtkippen in de Spinhoutstraat.

Ondanks het protest van de buurt en de gemeente levert Vlaams minister Joke Schauvliege toch de milieuvergunning af voor de bouw van twee industriële kippenstallen in de Spinhoutstraat in Zomergem. Alle adviezen die ze binnen kreeg, waren positief. Burgemeester Vermeire reageert ontgoocheld op de beslissing van zijn partijgenoot en zal samen met de hele gemeente verder strijden.





"In de argumentatie van de minister lees ik onder andere dat er geen gevaar voor wateroverlast is en dat er ook geen sprake is van een open landschap dat geschaad zou worden", zegt burgemeester Vermeire. "Met één foto kan ik die argumenten al weerleggen. Er is hier nu al wateroverlast bij hevige regenval. Extra bouwen zal dat alleen maar slechter maken. In het stuk tussen de Haagstraat en Ro zijn er aan de ene kant geen bedrijven. Dit moet volgens ons zo blijven om het open landschap te vrijwaren. Wie dit ontkent, kent de streek niet en moet straks op het nieuwe fietspad de streek eens komen verkennen. Dat de minister onze argumenten zomaar naast haar neerlegt, is onaanvaardbaar. De minister keurde wel de kippenstal in Stoktevijver af, maar die in Ro keurt ze goed. Dat is onbegrijpelijk."





De gemeente Zomergem vreest geur- en geluidhinder, fijn stof, veel bijkomend vrachtvervoer en transport, verkeersonveiligheid voor fietsers en de verstoring van de fauna en flora. "We zijn ontgoocheld, maar we blijven overtuigd dat dit geen goede beslissing is en strijden verder. We dienden beroep in bij de Raad van Vergunningsbetwistingen en hopen dat de Raad geen stedenbouwkundig vergunning zal afleveren", zegt Vermeire. (JSA)