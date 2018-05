Buitenwipper Kokorico voor rechter na slag aan klant 15 mei 2018

De Nederlandse professioneler kooivechter Valentijn Overeem (42) moest zich gisteren in de correctionele rechtbank in Gent verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen. De man, in het MMA-milieu beter bekend als 'the python', had als buitenwipper van dancing Kokorico in Zomergem een lastige klant een gebroken kaak geslagen. Door het incident kan het slachtoffer zijn kaak niet meer openen zoals vroeger en zijn tandheelkundige ingrepen heel moeilijk geworden. Zijn advocaat vraagt dan ook een schadevergoeding van ruim 3.000 euro. De zaak werd uitgesteld naar 11 juni. Dan zal de rechter twee getuigen verhoren. (JEW)