Briljanten huwelijksverjaardag in rusthuis Joeri Seymortier

03 september 2018

Walter Temmerman en Simonne Berth uit Zomergem zijn 65 jaar getrouwd en mogen zich nu officieel een briljanten koppel noemen. Hun huwelijk werd bekroond met drie dochters. Die hebben op hun beurt voor twee kleinzonen gezorgd. Het briljanten paar is ondertussen ok al vier keer overgrootouder geworden. Walter en Simonne genieten volop van de vele bezoekjes die ze krijgen in het rusthuis, waar ze sinds drie jaar wonen.