Briljanten feest in Ons Zomerheem Joeri Seymortier

06 september 2018

16u22 2 Zomergem Gustaf Snoeck en Agnes Lootens hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd.

Het briljanten koppel woont samen in het woonzorgcentrum Ons Zomerheem in Zomergem, maar ze zijn afkomstig uit Lovendegem. Het koppel had destijds een bakkerszaak in Gent. Ze waren ook bij de stichtende leden van ‘De Bond van de Middenstand’ in Lovendegem, het huidige Neos. Gustaf en Agnes zijn bijzonder fier op zoon Patrick, de twee kleindochters en hun vier achterkleinkinderen.