Bestuurder rijdt drie wagens in de prak en vlucht 24 februari 2018

Een voortvluchtige bestuurder heeft donderdagnacht een spoor van vernieling achtergelaten in de de Bekestraat in Zomergem. Rond 22 uur raakte hij er drie wagens en beschadigde ook een woning. Daarna reed hij in de richting van Eeklo. De auto van de dader moet flink beschadigd zijn. Wie donderdagavond iets gezien heeft in de buurt van de Bekestraat, kan dat melden bij de politie van de LoWaZone via 09/240.74.00 of recherche@lowazone.be. (OSG)