Belofte Jenko Bonne heeft zich geamuseerd tijdens A-cross Otegem 02u25 0 GEERT TRESIGNIE Bonne werd, ondanks materiaalpech, twaalfde in Otegem. Zomergem Zestiende op het BK voor beloften in Koksijde, twaalfde in de A-veldrit in Otegem. Jenko Bonne was vooral blij met het resultaat van Otegem. Ook komende zaterdag gaat hij een veldrit bij de profs afwerken. De pion van Tarteletto-Isorex trekt naar Zonnebeke. Een week later rijdt hij de VCC-finale in Assenede.

Veldrijden

"Met de zestiende plaats van het Belgisch kampioenschap was ik niet ontgoocheld", beweerde Bonne. "In het zand rijden kan je of kan je niet. Ik streed lang voor plaats dertien, maar de laatste twee ronden was het bij mij een beetje op. Ik begon foutjes te maken, waardoor ik een paar plaatsen verloor."





Over de twaalfde plaats in Otegem - Europees kampioen Mathieu van der Poel degradeerde de andere profrenners tot figuranten - was de derdejaarsbelofte uit Zomergem wel tevreden. Die cross werd bij hevige regen en felle wind gereden. Enkele renners raakten onderkoeld en gaven op. Bonne heeft nooit aan opgeven gedacht.





"Ik heb me heel goed geamuseerd, het was een toffe cross", beweerde Bonne maandagavond. "Neen, kou heb ik niet geleden. Nochtans had ik dezelfde kledij aan als in Koksijde. Ik gebruikte enkel een paar dikkere handschoenen. En mijn armen en benen wreef ik voor de start in met warming-up. Ik vond het een hele toffe cross. Mijn start was redelijk goed. Ik dook rond plaats veertien het veld in. Jawel, de val van Eli Iserbyt heb ik kunnen ontwijken. In die eerste ronde ging ik onderaan de brug toch tegen de grond. Mijn voorwiel sloeg weg. Een andere renner reed over mijn fiets, waardoor mijn versnellingsapparaat averij opliep. Ik denk dat ik ongeveer drie minuten heb moeten lopen, vooraleer ik van fiets kon wisselen. Hierdoor zakte ik terug tot positie 28."





Toch kreeg Bonne gaandeweg de top tien in het vizier. "Ik kon een goed tempo aanhouden en schoof altijd maar op", ging Jenko Bonne verder. "Heel wat renners gaven er onderkoeld de brui aan. Op een bepaald moment hoorde ik dat ik in veertiende positie reed. In de slotronde ging ik nog over Dieter Vanthourenhout. Blijkbaar was ook hij onderkoeld." (FHN)