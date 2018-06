Beeks Schepperke in feestweekend 27 juni 2018

02u32 0

Het dorpje Beke houdt dit weekend de Beekse Feesten en lanceert er het nieuwe bier Beeks Schepperke.





De feesten beginnen morgen met een groot scherm voor de WK-wedstrijd van de Duivels. Op vrijdag 29 juni is er de Jukebox Retro Dance Party van Peter Van Praag. Op zaterdag 30 juni kan je het Beeks Schepperke gratis degusteren. Dat gebeurt op de jaarlijkse antiek-, brocante- en rommelmarkt, onder begeleiding van het trommelkorps van de Koninklijke harmonie Sint Cecilia, een bellenman en authentieke kar. Zaterdagavond is er een concert van The Black Men, met het fanfareorkest Iever & Eendracht. Zondag is er de motorrit en 's middags barbecue. 's Avonds zijn er nog optredens van Motion, Hyper en By Far. Op maandag 2 juli is er de kaarting, een dansnamiddag met Paul Bruna en 's avonds het optreden van Les Folles de Gand. De tent staat in de Oude Staatsbaan in Beke bij Zomergem. Info: www.beeksefeesten.be. (JSA)