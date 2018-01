Bedrijven willen eigen straatnaam na fusie 02u46 0 Foto Joeri Seymortier Zelfs de buren van Solvas zien een Solvasstraat of Solvaslaan wel zitten. Zomergem Bedrijven springen op het fusieverhaal van Lievegem en hopen op een eigen straatnaam. Zakenkantoor Solvas in Zomergem heeft al officieel een voorstel ingediend om binnenkort in de Solvaslaan te huizen.

Door de fusie van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem zijn er dubbele straatnamen en moeten in de drie gemeenten dertig straatnamen veranderen. De Kerkstraat in Zomergem is daar één van. "We mogen als inwoner suggesties doen en hebben samen met enkele buren het voorstel ingediend om daar de Solvasstraat of Solvaslaan van te maken", zegt zaakvoerder Dominique Willems van Solvas.





Burensteun

We hebben het huisnummer 1 en ons glazen gebouw is ook toonaangevend voor de straat. Aalter heeft bijvoorbeeld ook de Bekaertlaan, dus waarom zou dat niet kunnen? Zelfs enkele van onze buren hebben het voorstel mee ingediend."





Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) drukt alle hoop meteen de kop in. "Commerciële verwijzingen kunnen niet", zegt de burgemeester. "De bewoners kunnen zelf suggesties doen, maar ook de cultuurraad of de erfgoedgroep. Onze werkgroep zal bekijken of die voorstellen voldoen aan de wettelijke criteria. De mensen mogen dan nadien stemmen op de voorgestelde namen die weerhouden worden. Maar de gemeenteraad beslist." (JSA)