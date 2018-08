Baan zoeken tussen concerten door RIJVERS FESTIVAL LAAT BEDRIJVEN REKRUTEREN IN JOBSTRAAT JOERI SEYMORTIER

03 augustus 2018

02u31 0 Zomergem Het Rijvers Festival in Zomergem pakt volgende week uit met een uniek concept voor Vlaanderen. Grote bedrijven uit de ruime regio zullen er in een jobstraat op zoek gaan naar geschikte kandidaten voor hun openstaande vacatures. Een job zoeken kan dus ook op een muziekfestival.

Met de jobstraat wil Rijvers Festival ondernemingen helpen om de vele jobaanbiedingen in te vullen. Grote bedrijven zoals Ontex Eeklo, McDonald's Wondelgem en Gent en ook Planet Group zien meteen een unieke kans en het potentieel van het festivalpubliek en het daarbijhorende festivalsfeertje. Het worden geen saaie beursstanden waar enkel papiertjes hangen met daar wat vacatures op. De bedrijven moeten net als het festival zelf voor beleving zorgen, en moeten de sollicitant dus een uitdaging voorschotelen.





"Het zit constant in het nieuws: één op de drie bedrijven in ons land heeft het moeilijk om de juiste werknemers te vinden", zegt woordvoerder Frederik Verhasselt van het Rijvers Festival. "Er zijn vandaag bij ons 130.000 vacatures die maar niet ingevuld geraken. Met Rijvers Festival hebben we ook een maatschappelijk en een economische functie. Heel wat mensen zijn op zoek naar een job. Dus dachten we: wat als wij daar nu een handje helpen? Wij slagen er met Rijvers Festival in om een actief publiek aan te trekken, onder wie ook veel jonge mensen. Tussen de optredens van pakweg Coely en De Kreuners, en de heerlijke cocktails, kunnen die mensen het hele festivalweekend ongedwongen met een aantal bedrijven uit de streek kennismaken. Met Rijvers Festival willen we een paradijs zijn, en ook een jobparadijs hoort daarbij."





Verticale fietstoren

Maar is een jobstraat niet wat saai op een festival? "Helemaal niet. Integendeel zelfs", verzekert Frederik Verhasselt. "We gaan ook hier op elke centimeter voor beleving. De bedrijven zullen werken met straffe wedstrijden of attracties, zoals een verticale fietstoren van tien meter hoog. Je zal niet naast de jobstanden kunnen kijken. Het loont zeker de moeite om er eens langs te gaan. Al onze bezoekers ontvangen trouwens ook gratis ons ZAK-magazine: een festivaltijdschriftje waarin je alles kan nalezen over de vacatures."





Rijvers Festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 augustus. Er komen heel wat grote namen: van Lil'Kleine, Gers Pardoel en Niels Destadsbader, over Coely en De Kreuners, tot en met K3, Ghost Rockers en kapitein Winokio. Weekendtickets voor Rijvers Festival kosten 45 euro, dagtickets 26 euro. Kinderen onder de twaalf jaar betalen 30 voor het weekend en 16 voor een dagticket. Kinderen onder de 90 centimeter komen er gratis in. Info: www.rijversfestival.be.