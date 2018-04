Arte Amanti in Sint-Martinuskerk 10 april 2018

Zomergem ontvangt op zaterdag 14 april het internationaal kamermuziekfestival Arte Amanti. Om 20 uur staat een concert gepland in de Sint-Martinuskerk. Alissa Margulis (viool) en Lily Maisky (piano) spelen werk van Shostakovich. Het voorprogramma wordt verzorgd door een jong talent op viool: Luna De Mol (16) uit Gent. Nadien is er een receptie. Kaarten kosten 12 euro, of 25 euro voor een gezinskaart. Info: 09/218.95.50 of cultuurdienst@zomergem.be. (JSA)