Arsène De Poorter overleden 06 juni 2018

02u52 0

Het dorpje Ronsele en heel Zomergem nemen afscheid van Arsène De Poorter. "Arsène was jarenlang OCMW-raadslid en gemeenteraadslid voor CD&V", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "Hij is een bekend Ronselenaar en zette zich jarenlang in als voorzitter van het feestcomité van Ronsele."





Arsène De Poorter werd 86 jaar. Zijn eerste echtgenote Ghislena Zwanckaert overleed al in 1966. Hij hetrouwde met Simonne Goethals, van wie hij vorig jaar al afscheid moest nemen. De uitvaart van Arsène De Poorter wordt gehouden op zaterdag 9 juni om 11 uur in de parochiekerk Sint-Gangulfus van zijn thuisdorp Ronsele. (JSA)