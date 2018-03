90-jarige belandt met auto op dak 14 maart 2018

Een 90-jarige bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij gisteren rond 9 uur in de Azaleastraat in Zomergem overkop ging met zijn wagen. De man ramde eerst een verkeersdrempel die een wegversmalling aanduidde en begon zo te rollen. Hij kon na de crash nog zelf uit zijn wagen stappen. Gezien zijn leeftijd en de hevigheid van de aanrijding, komt hij er dus goed van af. De man werd naar het AZ Alma gebracht voor een medische controle en mocht dezelfde dag weer beschikken.





De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen omdat er brokstukken van de auto over de weg verspreid lagen. Daarom werd de Azaleastraat even afgesloten. Een half uurtje na de crash was de baan weer vrij. (WSG)