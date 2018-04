"Toneel spelen is een zware microbe" HANS DE MOOR (80) VIERT VANAVOND 65 JAAR OP DE PLANKEN JOERI SEYMORTIER

06 april 2018

02u37 0 Zomergem Hans De Moor (80) uit Zomergem gaat vanavond in première met het stuk 'Dinner for One'. Een bijzondere avond, want de amateuracteur staat precies 65 jaar op de planken. "Teksten instuderen wordt moeilijker, maar ik kan het niet laten", zegt de man.

Amper 15 jaar oud was Hans De Moor, toen hij samen met zijn vader ondergedompeld werd in de wereld van het dorpstoneel. "In Zomergem is het altijd een traditie geweest om rond Kerst en Pasen toneel te spelen", vertelt Hans. "Je moest op die hoogdagen altijd drie dingen doen: elkaar een zalige hoogdag wensen, naar de Mis gaan en naar het toneel gaan kijken. Mijn vader speelde toneel en als jonge gast kreeg ik ook mijn eerste rolletje. Dat was toen de rol van 'tweede duivel' in het legendarische stuk 'De Paradijsvogels'. De rol was echt klein, maar ik voelde mij toen de grootste acteur van het land. Zo trots was ik. Ik had toen zeker niet gedacht dat ik 65 jaar later nog altijd op de planken zou staan. Toneel spelen is echt een zware microbe." Hoeveel toneelstukken en wagenspelen Hans De Moor gespeeld heeft, weet hij zelf niet meer exact. Maar het moeten er meer dan 150 zijn.





"De Paradijsvogels is een echte klassieker en heb ik in mijn hele carrière drie keer gespeeld. Ik bewaar daar ook mijn mooiste herinneringen aan. Zeker die keer dat ik de rol van Sint-Pieter kreeg. Het publiek herkende mij eerst niet. Pas na een paar minuten begon het geroezemoes in de zaal, en ging het als een lopend vuurtje dat Sint-Pieter eigenlijk 'Moor' was", lacht Hans. Heel veel flaters of momenten dat hij zwaar de mist in ging, kan de briljanten acteur zich niet herinneren. "Eén keer moest ik opkomen met een schaal levertjes in mijn hand, maar ik kon ze achter de schermen niet vinden. Ik had ze daar op een stoel gezet, maar bleek dat de regisseur zijn jas er over had gelegd. Ik ben dan maar zonder levertjes de scène opgegaan, en heb mij uit de slag moeten trekken. Op zo'n momenten staat het zweet je echt in de handen", zegt hij.





Beenhouwer

Zenuwen heeft de acteur al lang niet meer. "Ook al merk ik dat het met het ouder worden steeds moeilijker wordt om de tekst van buiten te leren", geeft Hans toe. "Of ik niet liever acteur geworden was in plaats van beenhouwer? Als jonge gast zeker wel. De meesters Flement, Ryckaert en Van De Velde hebben aan mijn ouders nog komen zeggen dat ze mij naar het conservatorium moesten sturen. Maar ik moest en zou beenhouwer worden. Toneel is altijd een leuke hobby gebleven", zegt Hans De Moor nog.





Het tweeluik 'Dinner for One' en 'Koken met Elvis' wordt gespeeld op 6, 7, 12 en 13 april, in de Sint-Martinusschool. Kaarten: 10 of 12 euro op 09/335.49.08.





Info: www.kunstveredeltzomergem.be.