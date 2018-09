“Stadsconcept midden in een dorp” Fotograaf Marc de Bree maakt boek over koffiebar Soul Joeri Seymortier

05 september 2018

16u26 3 Zomergem Vrijdag wordt een fotoboek gelanceerd over de Soul Urban Coffee Bar, onder de kerktoren van Zomergem. Dries Dhavé opende zijn koffiebar in 2015, en organiseert er elke maand ook een optreden. Fotograaf Marc De Bree uit Evergem legde al die passie nu vast in een beklijvend fotoboek.

Koffiebar Soul is een buitenbeentje binnen de horeca van het Meetjesland. Elke koffie wordt er met vakmanschap en vooral veel liefde gemaakt. “Ik had nooit gedacht om ooit een fotoboek te maken over een koffiebar, maar met Soul kan ik gewoon niet anders”, vertelt Marc De Bree (60). “De passie druipt gewoon van deze zaak. Ik ken Dries al van toen hij een kleine jongen was, want we woonden toen allebei in Adegem. Ik ben hem altijd blijven volgen. Soul is niet alleen uniek als koffiebar, maar ook de maandelijkse optredens zijn hier uniek. Topartiesten komen hier blues, jazz of soul spelen, voor een publiek van amper vijftig mensen. Dichter bij de kunst kan je als muziekliefhebber echt niet komen. Eigenlijk ging het boek eerst vooral over de koffie gaan, maar de muziek heeft uiteindelijk de bovenhand genomen. Soul is eigenlijk een puur stadsconcept. Maar ook midden een plattelandsdorp als Zomergem, past dit blijkbaar perfect.”

Hol van Pluto

Dries Dhavé (38) is vereerd met het boek dat over zijn zaak gemaakt werd. “Ik heb al heel wat dingen gedaan in de horeca, maar ik heb niets liever gedaan dan deze koffiebar”, zegt Dries. “Ja, zoiets zie je normaal gezien alleen in een stad. Maar ik ben er van overtuigd dat je met een goed product zelfs in het ‘Hol van Pluto’ mag zitten. Ik heb een mooi publiek opgebouwd, dat de manier van werken hier echt waardeert. Hier spring je niet binnen als je geen tijd hebt. In Soul kom je om te genieten van koffie, een wijntje, een biertje, of een uniek optreden. Ik ben naast horecaman ook een klassiek geschoold trompettist. Muziek stroomt echt door mijn lijf. Mijn vader moest mij als kind elke nacht verplichten om in bed te kruipen, of ik was blijven muziek spelen. Er zijn hier in Soul al veel sterke artiesten de revue gepasseerd: van Kathleen Vandenhoudt over Eva de Roovere tot Bruno De Neckere. Ook stuk voor stuk mensen die hun vak met de grootste passie invullen.”

Lancering

Het nieuwe fotoboek wordt op vrijdag 7 september om 20 uur voorgesteld in Soul, Dreef 1 in Zomergem. Vanaf 20 uur zijn er culinaire verwennerijen, en zijn er optredens van Nils De Caster, Bruno De Neckere, Luiz Marquez, Ht Roberts, Kathleen Vandenhoudt en Pascale Michiels. Kaarten kosten 10 euro. Reserveren doe je op 09/373.90.03 of via Facebook op ‘Soul Urban Coffee Bar’.

Info: www.marcdebree.com.