"Reservatiestrook eind dit jaar weg" ACTIEGROEP VOERT DRUK OP POLITIEK IN DOSSIER SCHIPDONKKANAAL OP JOERI SEYMORTIER

18 mei 2018

02u49 0 Zomergem De actiegroep tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal wil dat de reservatiestrook voor het einde van dit jaar geschrapt is. Ze vraagt een duidelijk standpunt van alle politieke partijen. De buurt is het wachten beu.

Dat de verbreding van het Schipdonkkanaal in Zomergem, Maldegem en het West-Vlaamse Damme er wellicht nooit meer zal komen, is al langer duidelijk. Maar naast het Schipdonkkanaal ligt ook al veertig jaar een zogenaamde reservatiestrook. Daar mag niets gebouwd of verbouwd worden, en daardoor zijn eigenaars daar aan handen en voeten gebonden. Op politiek niveau zijn er al verschillende stappen ondernomen, maar de reservatiestrook is nog altijd niet definitief geschrapt. Het geduld van de burgerbewegingen geraakt stilaan op.





"Al van in 2007 hebben de lokale burgerbewegingen de krachten gebundeld tegen een verbreding van het Schipdonkkanaal, ook het project Seine-Schelde West genoemd", zegt Hans Nauwynck. "Dankzij een petitielijst met meer dan 50.000 handtekeningen werden wij tot twee keer toe gehoord in het Vlaams Parlement. Telkens werd brandhout gemaakt van de voorliggende studies en werd de onhaalbaarheid van het project ondubbelzinnig aangetoond. Een nieuw decreet laat de Vlaamse Regering toe in één beweging een aantal reservatiestroken te schrappen, en dit uiterlijk op 31 december van dit jaar. Tot grote ontsteltenis stellen wij nu vast dat er opnieuw een studie loopt voor het afbakenen van een geactualiseerde reservatiestrook. Dat betekent dat meer dan 1.000 eigenaars en de hele streek nog altijd gegijzeld zitten."





Kanaalfeesten

Komende zondag, 20 mei, worden aan het Schipdonkkanaal in Zomergem en Maldegem de Kanaalfeesten georganiseerd. Een leuke muzikale manier om te tonen hoe mooi het landschap is, en dat een verbreding geen goed idee is. In het jaar van de verkiezingen schakelt de actiegroep een versnelling hoger en wordt een memorandum naar alle politieke partijen in de gemeenten gestuurd. "Daarin herhalen we onze eis om de reservatiestrook te schrappen en een halt toe te roepen aan de discriminerende situatie waarmee de duizenden bewoners en eigenaars al meer dan 40 jaar opgezadeld zitten. Wij vragen alle politieke partijen om bij de Vlaamse Regering aan te dringen onze strook op te nemen in de lijst van op te heffen reservatiestroken. We vragen alle partijen ons voor 15 juli hun standpunt te bezorgen."





Het programma van de Kanaalfeesten staat op schipdonkcomite.be.