"Op reis? Liever zwoegen op koeienwei" VRIJWILLIGERS STOMEN TERREIN KLAAR VOOR DRIEDAAGS FEEST JOERI SEYMORTIER

08 augustus 2018

02u35 0 Zomergem Meer dan veertig vrijwilligers zijn deze week in de weer om in Zomergem het feestterrein van het Rijvers Festival klaar te stomen. Heel wat van die vrijwilligers offeren al hun vakantiedagen op, om te sleuren, zwoegen en zweten. "Zalig om te zien dat een wei met koeien kan omgebouwd worden tot zo'n paradijs", klinkt het.

Van vrijdag tot zondag worden duizenden feestvierders verwacht op de terreinen van het Rijvers Festival. De ticketverkoop ligt nu al de helft hoger dan vorig jaar, dus er wordt een massa volk verwacht. De terreinen worden groter gemaakt, om de bezoekers ook meer rust en sfeer te kunnen bieden. Er komen ook extra loungehoeken waar je tussen de optredens op adem kan komen. De opbouw van zo'n gigantisch feestterrein kan niet zonder een pak vrijwilligers. En die offeren deze week al hun vrije tijd op, om mee te bouwen aan het festival. "Heel ons gezin is hier deze week in de weer", zegt Katleen Berth, die samen met haar man Steven Verstraete en dochter Emma meebouwt aan het festivalterrein. "Wij gaan dit jaar niet op reis en spenderen al onze vakantiedagen op de terreinen van Rijvers Festival. Het is fantastisch om te zien hoe onze ploeg een wei met koeien kan ombouwen tot een feestparadijs. In deze temperaturen is het wel zweten bij de opbouw van het terrein. Maar we zijn één grote familie en we maken hier veel plezier. Je moet dit doen om het te kunnen snappen: dit is leuker dan op vakantie gaan."





Hannelore Lataire staat in het onderwijs en heeft dus twee maanden vakantie. De helft daarvan offert ze helemaal op aan Rijvers Festival. "Ik ben hier vier weken voltijds in de weer", zegt Hannelore. "Eigenlijk is dit de perfecte uitvlucht om de hele zomer dicht bij mijn vrienden te zijn (lacht). De voldoening om dit festival stap per stap te zien groeien, is zeer groot. We zijn nu aan de derde editie, en je voelt ook dat iedereen steeds meer zijn plaats kent. We worden een geoliede machine, en dat maakt het alleen maar leuker. Hard werken, maar met een vakantiegevoel."





Aankleding

Ook Marilie De Moor is deze week van 's ochtends tot 's avonds op het terrein op Rijvers terug te vinden. "Iedereen kent hier mekaar en we worden intussen een Rijvers-familie", zegt Marilie. "Het zware sleur- en bouwwerk laten we aan de mannen over, maar ook voor de vrouwen zijn er hier honderden taken te vervullen. Bordjes ophangen, brieven rond dragen en meehelpen aan de aankleding van het terrein. Want die aankleding van het festivalterrein is voor Rijvers Festival wel een belangrijke troef. Met heel veel details en extraatjes willen we de bezoekers verrassen."