'Fiesta del Mundo' op Zomerkermis 21 juni 2018

Zomergem Zomergem viert een heel weekend Zomerkermis, dit jaar met 'Fiesta del Mundo' als rode draad.

Zomergem start de kermis op morgenavond om 18.45 uur met het Meetjesland Kampioenschap wielrennen. De Dansacademie Zomergem geeft om 20 uur een show in de sporthal. Om 20.30 uur trakteert het feestcomité met een volksreceptie op het Maarten Steyaertplein, en een optreden van The Amazing Flowers. Zaterdag wordt de wedstrijd van de Duivels uitgezonden op de Markt. De harmonie geeft zaterdagavond haar barbecue en om 22 uur zorgt Los del Sol op het podium voor limbodansen met vuur en tropische muziek.





Zondag 24 juni wordt sportief gestart met om 9.30 uur de kermisloop in de Sportlaan. Vanaf 12.30 uur start in de Dreef het oldtimertreffen. In de namiddag is er straatanimatie voor de kinderen en om 18 uur start het gratis muziekfestival Zomergem Feest met optredens van Raymond Van het Groenewoud, Berlaen, Isabelle A, Klaas Delrue van Yevgueni en Senne Guns. De Scheve Zeven organiseert een Vlaamse avond.





Maandag is er om 16 uur een kindernamiddag op de foor en start de avondmarkt om 18 uur. Jeugdhuis De Messink geeft traditioneel een schuimparty. Op dinsdag 26 juni start om 6 uur al de jaarmarkt. Op de middag bakt het feestcomité op de Markt frietjes voor alle kinderen van de basisscholen. Om 18.30 uur is er een laatste koers. (JSA)