"De catwalk was leuk. Dat zou ik nog wel eens willen doen" HANNE DE BRABANDER (9) LAAT ZICH NIET KISTEN DOOR BEPERKING KRISTOF VEREECKE

02u25 0 KVZ Filip De Brabander en Nathalie Van Hyfte versieren samen met hun dochters Febe (8), Hanne (9) en Lore (11) de kerstboom. Zomergem Hanne De Brabander (9) uit Zomergem werd geboren met een open rugje, maar het belet haar niet het leven te leiden van een normaal meisje. Haar positivisme en levenskracht zijn een inspiratiebron voor haar omgeving. In november verraste ze de wereld nog door in haar rolstoel te schitteren op de catwalk. In 2018 hoopt ze dat nog eens te kunnen overdoen en een dansclub te vinden.

Hannes ouders Filip De Brabander en Nathalie Van Hyfte baten een bekende traiteurszaak uit in het centrum van Zomergem. De zusjes De Brabander zijn dan ook goed bekend in het 'warmste dorp van het Meetjesland'. Toch steekt eentje er een klein beetje bovenuit: de kleine Hanne. Na haar optreden op de catwalk tijdens de modeshow voor het spina bifida referentiecentrum van het UZ Gent regende het namelijk positieve reacties op de website van Het Laatste Nieuws.





Heb je zelf veel reacties gehad?

Hanne: "Veel mensen uit de familie hebben meteen gebeld toen ze het artikel gelezen hadden in de krant. Op school hadden ze het zelfs uitgehangen in de klas. 'Hoe is het met onze diva?', vroegen ze. Dat was wel grappig."





"Ze heeft zelfs een selfie moeten geven op de parking van de supermarkt", lacht haar zus Lore (11).





Mama Nathalie: "Ook in onze zaak was iedereen superenthousiast. Het is ongelooflijk hoeveel klanten dat artikel uitgeknipt hadden. Hanne was op slag een bekende Zomergemnaar. Als ze dat al niet was. Iedereen kent ons Hanne. Als we naar de kermis gaan, moeten we altijd op haar wachten omdat ze overal blijft hangen."





Zou je weer meedoen mochten ze je vragen voor een modeshow?

Hanne: "Zeker! Die modeshow was een droom die uitkwam. Ik wilde tonen dat ook een meisje in een rolstoel mooi kan zijn."





Dat is blijkbaar belangrijk voor jou: tonen dat een meisje in een rolstoel ook dingen kan die normale meisjes kunnen.

Hanne: "Inderdaad, want ook met een beperking kun je een goed leven hebben."





Mama Nathalie: "Hanne is een enorme doorzetter. Als ze iets wil, bijt ze door."





Papa Filip: "We hebben er altijd bewust voor gekozen Hanne net als haar twee andere zussen te behandelen. Zo hadden we Hanne bijvoorbeeld naar een speciale school kunnen sturen, maar dat wilden we niet. We weigeren haar in een hokje te duwen en proberen haar op te voeden als een normaal meisje van 9 jaar. Dat is niet altijd even makkelijk, maar dankzij de goede instelling van de school lukt het tot nu toe. Hanne zit ook in de jeugdbeweging met haar zussen. Daar zijn we de leiding erg dankbaar voor, want uiteindelijk is het niet altijd zo makkelijk als Hanne het er soms laat uitzien."





Wat is je geheim?

Hanne: "Ik probeer altijd te blijven lachen. Dat heb ik van papa, denk ik. Hij is echt een positivist."





Mama: "Hanne kent de kunst om een glimlach op het gezicht van de mensen te toveren. Haar positivisme is soms zo aanstekelijk."





Toch lijkt zo'n rolstoel niet altijd even handig?

Hanne: "Soms lukt het niet. Dan vind ik het wel erg dat ik in een rolstoel zit. Maar dan besef ik dat ik eigenlijk een leuk gezin heb en gelukkig ben. Waarom verdrietig zijn als je gelukkig kunt zijn?"





Papa: "Ook de omgeving wil niet altijd mee. Mensen die niet in een rolstoel zitten, beseffen vaak niet welke hindernissen je allemaal tegenkomt. Een lantaarnpaal midden op het voetpad bijvoorbeeld. Een normaal iemand wandelt daar rond, maar met een rolstoel heb je plaats nodig. Misschien moet iedereen daar eens wat meer bij stilstaan."





Lore: "Da's waar. Soms is het echt gevaarlijk als we er samen op uit trekken en moeten we met de rolstoel op straat rijden omdat we op het voetpad niet door kunnen."





Heb je behalve modeshows nog andere dromen?

Hanne: "Een rolstoeldansclub vinden. Nu speel ik rolstoelbasketbal bij de Rolling Racoons in Gent, maar ik zou graag dansen. Spijtig genoeg zijn al die G-sportclubs zo ver weg. Het zou echt super zijn mocht er eentje komen in het Meetjesland."





En wat met de feestdagen?

Hanne: "Veel eten! Veel feesten! Bij familie zijn."





Mama en papa: "Maar ook hard werken in de traiteurszaak. Gelukkig hebben de zussen elkaar. Ze zijn echt onafscheidelijk. Dat maakt het voor ons een pak makkelijker. Uiteraard hebben we ook wel een paar dagen rust. Dan is het vooral samen genieten."





Weten jullie al wat jullie onder de kerstboom willen?

Hanne: "Barbiepoppen!"





Mama Nathalie: "Dat zullen dan exemplaar 100 en 101 zijn."





Febe: "Gewoon met de familie samenzijn, is het mooiste geschenk. Papa en mama moeten altijd hard werken."





Lore: "Samen genieten rond de kerstboom"





Wat wensen jullie voor het nieuwe jaar?

Febe: "Nog een modeshow voor Hanne!"





Mama Nathalie: "Dat wordt dan opnieuw een drukke agenda in 2018."





Hanne: "Een goede gezondheid, veel geluk en dat de mensen altijd positief mogen blijven! Doe maar dat laatste: veel positivisme in 2018!"