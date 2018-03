'Challenge' zet gezinnen in beweging 06 maart 2018

Olivier Verhaege (38) uit Zomergem wil heel het Meetjesland in beweging krijgen met zijn nieuwe uitdaging: #challenge100. Hij hoopt dat er duizend mensen aansluiten op zijn Facebookpagina 'Wij lopen/wandelen er deze maand 100 #challenge100'. "De insteek is om met het gezin in april of mei samen 100 kilometer te lopen of wandelen", zegt Olivier. "Lijkt me haalbaar als koppel, zeker als er ook nog kinderen zijn. Misschien kan deze uitdaging wel iets worden zoals de Tournée Minerale of 'Dagen zonder Vlees'."





Olivier spreekt met kennis van zaken, want vorig jaar liep hij zelf nog de Spartathlon, in een dag 246 kilometer, van Athene naar Sparta. "Op 5 april geef ik daarover nog een keer een presentatie. Kaarten kosten 5 euro en opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker." (JSA)