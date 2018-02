Zwerfvuilopruiming 05 februari 2018

In het weekend van 17 en 18 maart organiseert de gemeente Zoersel een grote zwerfvuilopruimactie. Inwoners worden uitgenodigd om in hun buurt zwerfvuil te verwijderen, terwijl de gemeente voor logistieke ondersteuning (vuilniszakken en dergelijke) zorgt. Inschrijven voor de actie kan tot en met 1 maart via milieu@zoersel.be. Overigens bestaat er in Zoersel al een systeem met 'bermmeesters', die het hele jaar door op vrijwillige basis de bermen onderhouden.





Vorig jaar haalden die bermmeesters maar liefst 131 zakken zwerfvuil op. (KDC)