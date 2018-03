Zorgbeurs in psychiatrisch centrum 17 maart 2018

02u45 0

Morgen zondag vindt in psychiatrisch centrum Bethanië in Zoersel een zogenaamde zorgbeurs plaats. Zowat twintig dienstverleners uit de zorgsector - gaande van kinderdagverblijven tot centra voor mensen met een beperking - presenteren zich er aan het grote publiek.





De beurs is gratis te bezoeken tussen 11 en 17 uur. (KDC)