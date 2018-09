Zone 30 wordt groter 06 september 2018

Vanaf 10 september wordt de zone 30 in het dorpscentrum van Halle-Zoersel uitgebreid. In oktober vorig jaar werd er al een zone 30 van kracht in de onmiddellijke omgeving van basisschool Pierenbos en de gemeenteraad besliste onlangs om die te vergroten. De zone 30 omvat voortaan volgende straten: Halle-Dorp (tussen de kruipunten met Brakenberg en Sint-Martinusstraat), Lindedreef (tussen Halle-Dorp en Lotelinglaan), Sniederspad (tussen Halle-Dorp en Paardenmarkt), Halmolenweg (tussen Halle-Dorp en Paardenmarkt), Halle-Velden (tussen Kerkhofweg en huisnummer 12), Vogelzang (tussen Halle-Dorp en Kerkhofweg), Kerkhofweg en Meester Berghmansstraat. (KDC)