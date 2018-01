Zoersel is 'Dorp in de kijker' 02u48 0

Plattelandsvereniging Landelijke Gilden heeft Zoersel dit jaar uitgeroepen tot 'Dorp in de kijker' in de provincie Antwerpen. In Zoersel heeft men daarvoor een uitgebreid socio-cultureel jaarprogramma uitgewerkt. Enkele vaste waarden op de Zoerselse activiteitenkalender krijgen in 2018 een wat 'landelijker' tintje. Verder worden er enkele evenementen speciaal op poten gezet in het kader van 'Dorp in de kijker'. Zo is er in de zomermaanden een tentoonstelling met foto's van oude dorpsgezichten uit de drie Zoerselse deelgemeentes. Verder zal er bijvoorbeeld ook een speciale fietsroute van 38 kilometer worden uitgestippeld doorheen Zoersel. (KDC)