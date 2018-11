Zoersel huldigt pad in voor gesneuvelde soldaat Jozef Hens Kristof De Cnodder

10 november 2018

15u00 0 Zoersel Halle-Zoersel heeft voortaan een Jozef Henspad, genoemd naar de Halse soldaat die op het einde van de Eerste Wereldoorlog sneuvelde.

Ook in Zoersel werd de honderdste verjaardag van Wapenstilstand afgelopen weekend uitgebreid herdacht. In dat kader was er een rondrit met oude militaire voertuigen, en een hulde aan Jozef Hens. Deze boerenzoon uit een gezin met veertien kinderen moest in 1913 onder de wapens, en sneuvelde in september 1918 op 25-jarige leeftijd in het West-Vlaamse Ledegem.

Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) en Eddy D’Huyvetter — wiens grootmoeder een zus was van Jozef Hens — onthulden een gedenkplaat aan het Jozef Henspad, nabij basisschool Pierenbos. En ondanks de regenval gebeurde dit onder flink wat belangstelling.

Zondag is er nog een tentoonstelling over de ‘Groote Oorlog’ in het Zoerselse gemeentehuis. Aan de oorlogsmonumenten in de drie deeldorpen worden ook kransen neergelegd.