Zingt Belcanto Brabançonne in het park? 07 juli 2018

In het kasteelpark van Halle-Zoersel gaat vanavond de zomerse concertreeks Parkplezier van start. Nadat eerst de WK-match België-Brazilië wordt vertoond op een groot scherm maakt Guido Belcanto zijn opwachting. Belcanto beloofde dat hij bij winst van de Rode Duivels zijn optreden zal openen met de Brabançonne. Ook de komende vrijdagen heeft Parkplezier nog een mooi programma. Los Hermanos brengen op 13 juli latinomuziek, Danny Fabri en Sam Gooris moeten op 20 juli voor de ambiance zorgen, Lost Heroes komt rocken op 27 juli, Coco Junior is hoofdact op 3 augustus en De Bonanza's brengen de sfeer van de sixties terug op 10 augustus. De optredens beginnen om 20 uur. De toegang is gratis. (KDC)