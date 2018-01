Zeg niet meer Keurslager Bart maar wel Butcher Bart 02u47 0 Laenen Bart Van Dijck gaat zijn winkel grondig vernieuwen. Zoersel De bekende voedingswinkel Keurslager Bart uit Sint-Antonius Zoersel wordt binnenkort omgedoopt tot 'Butcher Bart'. Eigenaar Bart Van Dijck viert daarnaast de twintigste verjaardag van zijn zaak en pakt daarvoor uit met een stevige stunt: hij gaat twintig elektrische fietsen verloten onder zijn klanten.

Keurslager Bart is al jarenlang een begrip in Sint-Antonius en omstreken. Hoewel Bart Van Dijck een erg goed draaiende zaak heeft, gooit hij het nu toch over een andere boeg. Van Dijck zal voortaan niet meer varen onder de Keurslager-vlag en gaat zijn winkelpand grondig vernieuwen.





"Ik wil meer mijn eigen koers kunnen varen en ga nu verder als 'Butcher Bart'. Dat klinkt wel", glimlacht Bart Van Dijck. "Verder ga ik mijn winkel tussen 15 januari en 23 februari sluiten voor verbouwingswerken. Het is niet de bedoeling om uit te breiden, maar om een andere winkelbeleving te creëren. Ik ga voor een meer ambachtelijke sfeer. Soms moet je durven te innoveren en nu vond ik het een goed moment."





20 e-bikes verloten

Dit jaar viert Bart Van Dijck ook het twintigjarige bestaan van zijn zaak aan de Handelslei en dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. "Na de heropening zal ik wekelijks een elektrische fiets verloten onder mijn klanten en dat twintig weken lang. Dat kost me even veel als één auto verloten, maar op deze manier kunnen 20 mensen iets winnen. De veranderingen aan de winkel en de weg te schenken fietsen zijn natuurlijk een investering, maar onze 20ste verjaardag wou ik niet zomaar laten voorbij gaan." (KDC)