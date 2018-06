WK-dorp verhuist van kasteel naar kerkplein 09 juni 2018

02u49 0

Tijdens het vorige WK en EK was er nog een druk bezocht fandorp in het kasteelpark van Halle-Zoersel, maar om praktische redenen was die locatie nu geen optie. Dimitri Sebreghts, Dries Wauters en Sam Van Inderdael vullen nu dat gat door een reuzenscherm te plaatsen achter de kerk van het vlakbij gelegen Sint-Antonius.





De openingsmatch, de finale en alle wedstrijden van de Rode Duivels zullen er worden uitgezonden. "Op het grasveld achter de kerk is plaats voor zo'n vierduizend man", zegt Dimitri Sebreghts. "Een deel van het publiek zal in open lucht staan, al zal er ook een viptent staan. Verder hebben we een bewaakte fietsenstalling en parkeergelegenheid op de site van de firma Van Pelt."





(KDC)