WIK speelt 'De dames van zaal zes' 28 maart 2018

02u30 0

'De dames van zaal zes', zo heet de jongste productie van toneelkring WIK uit Halle-Zoersel. Het stuk ging afgelopen weekend in première en wordt ook komend weekend nog een paar keer opgevoerd. Het speelt zich af in een ziekenhuis, maar toch kan er tussendoor regelmatig gelachen worden. Actrices Ingrid Baelemans, Rita Beullens, Jeannine Hens, Josephine Govers en Joke Hofmans geven het beste van zichzelf op het podium. De dames zijn extra gemotiveerd omdat het zelfde toneelstuk vorig jaar door omstandigheden niet is kunnen doorgaan. Meer info en reserveren van tickets via www.wik-ziezo.be.





(KDC)