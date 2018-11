WIK speelt ‘Als de kat van huis is...’ Kristof De Cnodder

11 november 2018

18u25 0 Zoersel Toneelkring Willen Is Kunnen (WIK) uit Halle-Zoersel brengt eind deze maand de nieuwe productie ‘Als de kat van huis is...’ op de planken.

Het blijspel, dat gebracht zal worden in parochiezaal Sint-Maarten, is een Engelstalig stuk dat vertaald werd door Carry Goossens en Dirk Van Vooren. De regie is in handen van Herwig Van Dijck. De rollen worden vertolkt door Alain Brinkers, Ingrid Baelemans, Karine Ludwich, Marc Jagers, Charlotte De Leeuw en Joke Verboven.

Er zijn voorstellingen op 23, 24 en 30 november, alsook op 1 december — telkens om 20 uur. Op zondag 2 december is er een middagvoorstelling om 15 uur. Kaarten kosten 10 euro en kunnen in voorverkoop besteld worden via wik@hotmail.be.