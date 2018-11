Wijk Risschot krijgt extra huizen Kristof De Cnodder

29 november 2018

11u25 0

De Zoerselse wijk Risschot zal binnenkort worden uitgebreid met enkele nieuwe verkavelingen. In totaal komen er 22 bouwgronden bij. Die worden momenteel bouwrijp gemaakt.

Eigenlijk gaat het om vier aparte projecten: twee tussen de Olmenlei en de Kriekendreef, één tussen de Kriekendreef en de Risschotlei en één op de hoek van de Risschotlei en de Beukenlaan. Ter voorbereiding worden nu alle nodige nutsleidingen aangelegd en worden er bomen gerooid. De eigenaars van de gronden in kwestie zijn verplicht om elders nieuwe bomen aan te planten of geld te storten in het zogenaamde boscompensatiefonds.