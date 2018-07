Wie helpt Erfgoed Halle aan oude foto's? 13 juli 2018

Er is sinds kort een website actief waar oude foto's uit Halle-Zoersel worden verzameld. Momenteel staan er al tientallen klasfoto's van 1938 tot nu op de webstek van Erfgoed Halle.





Het was Suzanne Nuyts - een lid van de plaatselijke cultuurraad - die onlangs op het idee kwam om een online fotoarchief over het dorpsleven in Halle aan te maken. Enkele medestanders sprongen al snel mee op de kar. "We nodigen iedereen uit om heemkundig interessante dingen te delen met Erfgoed Halle."





Via www.erfgoedhalle.online zullen (ingescande) foto's openbaar worden gemaakt. Momenteel zijn er al tientallen klasfoto's uit de oude doos te zien. Via het contactformulier op de site kan u zelf ook documenten delen. (KDC)