Wie helpt De Netzak bij samenstellen feestpakketten? Kristof De Cnodder

04 december 2018

10u15 0

Sociale kruidenier De Netzak gaat ook dit eindejaar weer feestpakketten samenstellen voor Zoerselse burgers die het minder breed hebben. Daarom roepen De Netzak en het plaatselijke OCMW de inwoners van Zoersel op om lang houdbare voedingsproducten cadeau te doen.

“Tijdens de kerstdagen komt er op veel plaatsen iets speciaals op tafel, maar helaas is het voor sommige gezinnen financieel niet mogelijk om zo’n extraatje te voorzien”, zegt Zoersels OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V). “Daar willen De Netzak en het OCMW nu iets aan doen. We roepen Zoerselaars op om zaken als feesttoastjes, broodstengels, tapenade, kinderchampagne, chocolade, notenmengelingen of dessertkoekjes te schenken aan De Netzak. Alles is welkom zo lang het voldoende lang houdbaar en niet-alcoholisch is. We zien dit als een mooie aanvulling op de structurele hulp die het OCMW probeert te bieden bij armoedebestrijding.”

Vrijwilligers van De Netzak zullen van de geschonken producten feestpakketten maken en via het OCMW worden die pakketten dan afgeleverd bij gezinnen die ze kunnen gebruiken. Etenswaren bezorgen kan tot 21 december aan het onthaal van het administratief centrum (Handelslei 167).