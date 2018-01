Werken aan gasleiding in Medelaar 02u42 0

In de straat Medelaar wordt momenteel een nieuwe gasleiding aangelegd. De werkzaamheden gebeuren in twee fases. Tijdens fase één wordt het stuk tussen het kruispunt met Heidehoeven en de rotonde met de Achterstraat en Zoerselsteenweg aangepakt. Het verkeer kan tijdelijk alleen van de Heidehoeven richting de rotonde. In fase twee komt het stuk tussen Heidehoeven en de Melkweg aan de beurt. Dan zal er enkel verkeer mogelijk zijn richting Heidehoeven. Normaal zou tegen 9 februari alle hinder achter de rug moeten zijn. (KDC)