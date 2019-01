Warme Valentijnswandeling in het Land van Playsantiën Samira El Oiamari

23 januari 2019

13u25 0 Zoersel Op 10 februari staat de Zoerselse winterwandeling in het teken van de liefde. De Valentijnswandeling bezorgt je mooie momenten langs prachtige gebieden die je ongetwijfeld een warm gevoel geven. Onderweg krijg je ook nog heerlijke proevertjes.

Tijdens de koude wintermaanden hebben we allemaal een beetje meer nood aan wat warmte en liefde. Daarom is de Valentijnswandeling een ideale bezigheid op een koude zondag. De wandeling staat niet alleen in het teken van de liefde voor mensen, maar ook van de liefde voor Zoerseldorp. Tijdens de wandeling ontdek je het mooie Zoersel waardoor je niet anders kan dan de liefde (her)ontdekken voor de gemeente.

Onderweg kan je ook nog genieten van de proevertjes die in het teken van liefde staan.

Praktisch:

De wandeling van 12 kilometer start tussen 11 uur en 13 uur aan het lokaal van de fanfare De Lindekring in Zoersel, aan het einde van de Kapelstraat. Vergeet je niet in te schrijven voor 8 februari, om 16 uur. De inschrijvingsprijs is 5 euro. Meer info op https://www.toerismezoersel.be.

De andere resterende winterwandelingen gaan door op:

Zondag 27 januari in Ranst

Zondag 24 februari in Malle