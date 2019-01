Warme kunst van Victor Ramirez in het cultuurhuis de Bijl SEO

04 januari 2019

11u25 0 Zoersel Vanaf 5 januari kan je naar de tentoonstelling van Victor Ramirez: Tussen sporen en overblijfsels. De kunstenaar brengt zijn unieke werken naar Zoersel en toont ons zijn teksten, prints en tekeningen.

Wie nood heeft aan wat kunst en cultuur kan naar de expositie van Victor Ramirez in het cultuurcentrum de Bijl. Tot 27 januari kan je zijn unieke kunstwerken bekijken. “Hij brengt teksten, prints en tekeningen aan op zijn riante doeken”, laat de culturele dienst van de gemeente ons weten. “De kleuren zijn fel en vibrerend, zijn universum is roodgloeiend en doet een Latijns-Amerikaanse achtergrond vermoeden.”

Latijns-Amerikaanse roots

Ramirez studeerde in zijn geboorteland, Chili, grafische technieken en schilderkunst. In 1975 vertrok hij naar Barcelona en kwam uiteindelijk nog terecht in Duitsland, België en Mexico voor zijn werk. “Ramírez probeert graag nieuwe technieken en materialen uit omdat ze op hun specifieke manier in staat zijn om te communiceren.” Zijn unieke werken kan men permanent zien op verschillende plaatsen, zoals het Gemeentehuis in Laakdal, de Lichtkubus en Turnhout culturele hoofstad Vlaanderen. Nu krijg je ook de kans om zijn werk tijdelijk te zien in het cultuurhuis de Bijl van 5 tot en met 27 januari.

Op zaterdag is iedereen welkom van 13.30 uur tot 18 uur en zondag van 11 uur tot 18 uur. Inkom is gratis.