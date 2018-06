Wandel mee op eerste 'Dag van de Zon' 21 juni 2018

De sfeervolle wandelmarathon 'Nacht van de Maan' in Halle-Zoersel krijgt er dit jaar een broertje bij: de 'Dag van de zon'. "Er was veel vraag naar een dagtocht", vertelt organisator Jan De Prins.





De 'Nacht van de Maan' is op 30 juni aan zijn vijfde editie toe en is een begrip in de regio. Het concept is bekend: er wordt 's nachts 42 kilometer gewandeld met start en aankomst in het kasteelpark van Halle. Onderweg is er een duik in het Albertkanaal. "Met 1.300 inschrijvingen is de Nacht al helemaal volzet", zegt Jan De Prins. "Maar nu hebben we ook een dagtocht over het zelfde parcours en daarvoor kan je je wel nog inschrijven. Er was veel vraag naar een tegenhanger van onze wandeling overdag. Het grootste verschil met de Nacht is dat er geen duik in het kanaal is. Overdag is er immers nog scheepvaartverkeer."





Zo'n vijftig wandelaars wagen zich op 30 juni aan de Dag én de Nacht. Voor hen wordt het dus een soort Dodentocht in het klein. Inschrijven voor de 'Dag van de Zon' kan nog steeds via de website www.nachtvandemaan.be. Deelname kost 41 euro. In die prijs zijn eten, drinken en een T-shirt inbegrepen. Een deel van de opbrengst gaat naar de vzw 'Beyond the moon', die vakanties organiseert voor ernstig zieke kinderen en hun familie. (KDC)