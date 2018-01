Vuurwerk wordt paard fataal 15-JARIG DIER BOTST IN PANIEK OP MERRIE KRISTOF DE CNODDER

02u33 0 RV Het overleden paard Wall Street. Zoersel Aan de Heideweg in Halle-Zoersel is een paard gestorven nadat er in de buurt vuurwerk werd afgestoken. De 15-jarige ruin Wall Street was in paniek op een ander paard gebotst en hield daar een fatale schedelbreuk aan over. Eigenares Erika Reyns is er het hart van in. "Mensen zouden toch wat beter moeten opletten met vuurwerk."

Erika Reyns uit Halle had tot voor kort negen paarden. Eén daarvan kwam tijdens het voorbije weekend om het leven, wellicht als indirect gevolg van vuurwerk. "We waren zaterdag met onze dochter Axelle naar een jumping in Lier", begint Erika haar verhaal. "Tijdens onze afwezigheid werd er in de buurt van ons huis vuurwerk afgestoken, dat weten we van een buurmeisje. Toen we 's avonds thuis kwamen lag onze vijftien jaar oude ruin Wall Street dood in de stal. Een ander paard, de vijfjarige merrie Nadjibou, had een bloedneus en nog enkele andere verwondingen. De link met het vuurwerk was snel gelegd."





Erika ging met Nadjibou naar een gespecialiseerd dierenziekenhuis in Gent en daar was men ook quasi zeker dat het vuurwerk er iets mee te maken had.





Klaas De Scheirder Erika met een van haar andere paarden.

Luide knallen

"We denken dat de paarden in paniek zijn geslagen door de luide knallen en dat ze dan in volle snelheid op mekaar zijn gebotst", gaat Erika verder. "Met Nadjibou zal het normaal wel goed komen (de merrie mocht gisteravond weer naar huis, red.), maar Wall Street zijn we dus kwijt. Dat doet pijn, want wij houden erg veel van onze dieren. Ik denk niet dat ik een klacht ga indienen bij de politie, maar ik hoop wel dat mensen in de toekomst toch eens twee keer gaan nadenken als ze vuurwerk afsteken."





En dan te weten dat de paarden van Erika de oudejaarsnacht nog goed waren door gekomen. "Toen werd er in de omgeving enorm veel vuurwerk afgestoken, maar waren we speciaal thuis gebleven om de beestjes te kalmeren. Als er bekend volk in de buurt is, blijven de paarden toch min of meer rustig", zegt Erika. "Maar ja, wie verwachtte nu dat er een week later opnieuw geknald ging worden? Dat konden we echt niet voorzien."





Totaalverbod

Overigens is het op Zoersels grondgebied verboden om vuurwerk af te steken. Enkel op oudejaarsavond kan de burgemeester de toestemming verlenen om toch één en ander in de lucht te schieten. Maar ook dat staat ter discussie, want eind vorig jaar dienden de fracties van Groen en Open Vld binnen de gemeenteraad een voorstel in voor een totaalverbod. Er werd geen meerderheid gevonden voor dat voorstel, al zou de kwestie dit jaar herbekeken worden in een gemeenteraadscommissie.





"Het spijtige voorval van afgelopen weekend bewijst eens te meer de gevaren en ongemakken van vuurwerk", reageert Groen raadslid Marc De Cordt. "Er is nu gewoon wat politieke moed nodig om over te gaan tot een algemeen verbod. Dat zo'n verbod moeilijk controleerbaar is? Dat klopt, maar als gemeente kan je op zijn minst een signaal geven. Laat ons dit dus niet verder op de lange baan schuiven."