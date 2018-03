Vuilnismannen vinden vermiste vrouw 06 maart 2018

Een 71-jarige vrouw die sinds afgelopen weekend als vermist was opgegeven, is maandagmiddag teruggevonden in de Korte Kwikaardweg. Dat is een doodlopende zijstraat van de Raymond Delbekestraat. Vuilnismannen die hun ronde deden, troffen het stoffelijke overschot aan in de struiken. De politie en het labo kwamen ter plaatse. De vuilnismannen werden opgevangen door hun collega's.





Voorlopig gaat het Antwerpse parket uit van een natuurlijk overlijden.





Er volgt wel een lijkschouwing om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. (PLA)