Vrachtwagen met grofvuil kantelt op rotonde 25 juli 2018

02u46 0

Een vrachtwagen met oplegger met daarop een container met grofvuil is dinsdagnamiddag gekanteld op de rotonde aan de Rodendijk ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E34. "Er zaten twee personen in de cabine van de vrachtwagen waarvan de bestuurder uiteindelijk lichte verwondingen opliep", zegt Peter Muyshond van de politiezone Voorkempen. "We hebben de weg een tijdje moeten afsluiten om de vrachtwagen te takelen en de rijbaan weer proper te maken." (VTT)