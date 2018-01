Voortaan iederéén welkom in Kameleon 02u48 0 Foto Laenen Bezoekers en medewerkers snijden de taart aan voor 20 jaar Kameleon.

Ontmoetingshuis Kameleon uit Zoersel blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. Bij Kameleon komen mensen die in het lokale psychiatrische centrum Bethanië hebben gezeten, regelmatig samen om handwerkjes te maken. Bedoeling was om de betrokkenen - die na hun ontslag uit de psychiatrische instelling vaak vereenzaamden - onder de mensen te laten komen. Na twintig jaar trekt Kameleon zijn werking open. "Onder de naam 'De Insteek' is iederéén welkom om één keer per week - op dinsdagnamiddag - te komen meedoen", zeggen Mieke Vangansbeke van Kameleon en Zoersels OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V).





De Insteek is, zoals dat heet, een inclusief project. "Bedoeling is dat er veel contacten worden gelegd. We zullen zien hoe het loopt, maar we hebben goede hoop dat hier iets moois uit kan groeien", zeggen de initiatiefnemers. Kameleon en 'spin-off' De Insteek delen een lokaal met het Rode Kruis, aan de Zoerselse Bethaniënlei. Meer info via pzbethanienhuis@emmaus.be.





(KDC)





