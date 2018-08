Voormalig CD&V-schepen en kankerpatiënt komt op voor Groen 31 augustus 2018

02u40 0 Zoersel Met Bart Bouciqué (64) heeft Groen Zoersel een opmerkelijke naam op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bouciqué was al ooit schepen voor CD&V en is herstellende van slokdarmkanker.

Gepensioneerd jurist Bart Bouciqué heeft er al een blitzcarrière op zitten in de Zoerselse dorpspolitiek. Tussen 2001 en 2006 was hij schepen van Sport, Cultuur, Toerisme en Jumelage voor... CD&V. Twaalf jaar nadat hij door omstandigheden het politieke toneel achter zich liet, maakt Bouciqué een comeback in dienst van Groen. Op 14 oktober krijgt hij bij de groenen de vijftiende plaats en wordt hij zo 'lijsttrekker van de rechterkolom'. "Ik heb geen rancune tegenover CD&V, maar ergens is dat een partij van het verleden", motiveert Bart Bouciqué zijn koerswijziging.





Roundup

"Een partij die gelinkt is aan een bepaalde geloofsovertuiging lijkt me niet meer up-to-date. Bovendien zijn de groene thema's alsmaar relevanter. Groen heeft in mijn ogen dus meer toekomst. Via via raakte ik in contact met de mensen van Groen en na een paar gesprekken kwam van het één het ander. Sommigen zullen me misschien zien als een overloper, maar dat klopt niet. Uiteindelijk was ik al lang niet meer actief bij CD&V."





De heisa rond de chemische onkruidverdelger Roundup duwde Bouciqué nog meer in de richting van het groene kamp. Dat Roundup gelinkt wordt aan kanker, gaf de discussie voor Bouciqué een persoonlijk tintje. "Drie jaar geleden werd bij mij slokdarmkanker vastgesteld. Ik onderging twee operaties en volg sinds enige tijd een nieuwe therapie. Die lijkt aan te slaan, want mijn laatste drie medische controles zagen er goed uit. Nu het met mijn gezondheid weer de goede kant uit gaat, wou ik mijn leven opnieuw meer in handen nemen. Mijn beslissing om me terug politiek te engageren, past daar in zekere zin in. Ik wil iets positiefs doen en proberen om extra schwung in de lokale politiek te krijgen", aldus Bouciqué. (KDC)