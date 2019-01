Voorlopig geen uitzending gemeenteraad Samira El Oiamari

30 januari 2019

11u00 0 Zoersel De partij h-EERLIJK ZOERSEL wil dat gemeenteraden ook van thuis uit gevolgd kunnen worden via een systeem van streaming. Voorlopig komt er echter geen uitzending want het voorstel werd weggestemd.

Het voorstel van h-EERLIJK ZOERSEL, om de gemeenteraden te streamen, werd door de meerderheid weggestemd. De partij wou dat de verslaggeving toegankelijker werd voor wie hierin geïnteresseerd is. “Ons voorstel gaat over het online ter beschikking stellen van de opnames van de gemeenteraad, zowel live als in de vorm van een toegankelijk audiovisueel verslag”, zegt Jos Vekemans, voorzitter van h-EERLIJK ZOERSEL. Maar Vekemans weet dat zo’n verslaggeving streamen niet makkelijk te plannen is. “Uiteraard begrijpen we dat het bestuur dat niet van de ene op de andere dag kan organiseren, daarom bestaat ons voorstel uit verschillende deelbeslissingen.”

Opnames worden al gemaakt

Er worden al opnames gemaakt van de gemeenteraden voor de administratie. Maar h-EEERLIJK ZOERSEL vindt dat deze opnames meer nut kunnen hebben. De partij zou bijvoorbeeld de video’s op de site van de gemeente willen zien verschijnen. “Door deze opname onmiddellijk beschikbaar te stellen, moeten geïnteresseerden niet wachten tot de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraad om te vernemen wat er precies besproken en beslist werd”, klinkt het. “Die goedkeuring gebeurt immers steeds op de volgende vergadering, wat betekent dat het verslag zelf pas na een maand, soms zelfs twee maanden beschikbaar is.”

Live streamen

Daarnaast wil h-EERLIJK ZOERSEL de gemeenteraden ook live streamen via sociale media. “Een streaming opzetten, kost tegenwoordig bijna niets meer. Hierdoor kan iedereen van thuis uit de gemeenteraad volgen.”

Verder wilt de partij ook nog dat de gemeente investeert in een slimme geluidsinstallatie voor de raadszaal. “Een vervanging van de bestaande installatie, die meer dan 10 jaar oud is, is sowieso aan de orde omdat ze het meer niet doet dan wel.”

Toch geen steun

Fractieleider Tom Sleeuwaert laat weten dat h-EERLIJK ZOERSEL had verwacht dat het voorstel een goedkeuring zou krijgen. “De burgemeester had op de laatste gemeenteraad van 2018 immers aangegeven dat ook het nieuwe bestuur goede voorstellen van de oppositie zou steunen”, laat de fractieleider weten. Maar dat is toch niet gebeurd.

Volgens Sleeuwaert wou Open VLD meer transparantie en toegankelijkheid door vergaderingen en dossiers te verspreiden via sociale media. Daarnaast stelde N-VA voor om procedures te digitaliseren zodat overbodige of ondoelmatige formaliteiten en processen kunnen worden verminderd. Verder pleitte Groen dan weer dat burgers de gemeenteraden online kunnen volgen. Toch kreeg het voorstel geen steun van deze partijen.