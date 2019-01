Vlaams Belang vindt beleidsintenties inhoudsloos Samira El Oiamari

24 januari 2019

11u50 0 Zoersel Op 22 januari stelden de meerderheidspartijen van Zoersel hun dossiers in de beleidsnota’s voor. Daar heeft Vlaams Belang toch enkele opmerkingen bij.

“Het enige wat we gisteren zijn te weten gekomen, is dat de nieuwe locatie van de Halse Dorpszaal vaststaat en niet wordt herzien”, laat Wouter Bollansée van Vlaams Belang weten. Daar gaat de partij niet mee akkoord aangezien het voorstander was van de renovatie van de huidige zaal. Volgens Bollansée zou dat hebben gezorgd voor een besparing van ongeveer 1 miljoen euro en ook een oplossing zijn geweest om een juridische strijd te vermijden.

Geen akkoord

Daarnaast is de partij vooral ontevreden omdat er nog steeds geen beslissingen zijn gevallen over belangrijke thema’s. “Zo is er geen akkoord over het advies betreffende de windmolens in Malle & Zoersel, is er geen enkel idee van waar heel dit Zoersels fabelkrantje, de bijnaam van Vlaams Belang voor deze beleidsnota, van betaald gaat worden en last but not least is er binnen de meerderheid geen akkoord rond de problematiek rond het dragen van een hoofddoek binnen de reglementering van de gemeentelijke scholen.” Volgens Bollansée zou deze coalitie van N-VA, Open VLD en Groen het dragen van hoofddoeken binnen de gemeentelijke scholen kunnen toelaten. “Iets waar wij ons als Vlaams Belang ten stelligste zullen tegen verzetten”, benadrukt Bollansée.

Maar het Vlaams Belang beziet dit alles als een versterking. “Na het dramatische schouwspel van besluiteloosheid rond concrete prioriteiten en inhoudsloosheid van de beleidsnota zijn wij als Vlaams Belang strijdvaardiger dan ooit om het belang van de Zoerselse burger de komende 6 jaar te dienen.”