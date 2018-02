Vlaams Belang: "N-VA is enige mogelijke partner" 02 februari 2018

Wouter Bollansée, die bij de volgende verkiezingen de Zoerselse Vlaams Belang-lijst trekt, wenst een nuance aan te brengen aan een artikel dat gisteren verscheen. Daarin stond dat N-VA in Zoersel volgens Bollansée de gedroomde partner is voor Vlaams Belang. "N-VA is de enige mogelijke partner voor ons, maar het woord droompartner heb ik niet gebruikt", stelt Bollansée. Overigens liet N-VA al verstaan dat men sowieso niet in zee zal gaan met Vlaams Belang. (KDC)