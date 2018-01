Vier inbraken in Bloemenwijk 02u33 0

Dieven hebben zaterdagavond- en nacht op vier plaatsen ingebroken in de Bloemenwijk in Zoersel. Het ging om drie inbraken in woningen in de Wandelweg en eentje in de Kleine Wandelweg. Bij de drie inbraken in de Wandelweg werd telkens een raam geforceerd. In de Kleine Wandelweg geraakten de daders binnen via de achterdeur.





Zondagavond was er dan weer een inbraak in een woning aan de Spechtendreef. Het alarm was afgegaan en toen iemand van de firma ter plaatse ging kijken, zag die meteen dat er achteraan de woning een raam was ingeslagen. De politie kwam ter plaatse en voerde meteen een sporenonderzoek uit. Een zoekactie leverde niets op.





(VTT)